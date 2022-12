Marano, spaccio in pieno centro: scarcerato Orlando, disposto l’obbligo di presentazione

853 Visite

In data odierna, presso il Tribunale di Napoli Nord, si è celebrata l’udienza di convalida dell’arresto a carico di Orlando Gaetano tratto in arrestato dai carabinieri di Marano per spaccio di stupefacenti in pieno centro. I militari avevano predisposto un servizio di osservazione durante il quale avevano modo di accertare l’attività di spaccio, ovvero Orlando mentre cedeva sostanza stupefacente ad un avventore. Essendo l’Orlando, già noto alle forze i militari dell’arma, decidevano di bloccarlo impedendogli di proseguire nella attività delittuosa. Nel corso della perquisizione personale e domiciliare sono state rinvenute numerose dosi di hashish e marijuana e 635 euro in contanti. Ebbene, nonostante i precedenti specifici di cui l’Orlando è gravato, il Gip, accogliendo le argomentazioni dell’ esperto avvocato Antonio Cavallo, ha disposto per l’Orlando l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, a fronte della richiesta avanzata dall’Ufficio di Procura di applicazione della misura estrema.













