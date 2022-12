Mondiali Qatar, il Marocco nella storia: prima squadra africana in semifinale

165 Visite

Il Marocco batte 1-0 il Portogallo, prima volta di una squadra africana in semifinale.

Una squadra commovente. Per dedizione, capacità di soffrire, disposizione tattica. Il Marocco fa la storia del calcio africano diventando la prima squadra di sempre, nel suo continente, a centrale la semifinale dei Mondiali. Lo fa con un incredibile 1-0 sul Portogallo delle stelle, sfruttando l’occasione giusta: un’uscita rivedibile di Diogo Costa punita dal colpo di testa di En-Nesyri. Basta “questo” al Marocco, che da lì in poi mette si chiude a riccio per difendere con testa, cuore e orgoglio, confermandosi la miglior difesa di questo Mondiale. Come l’Italia nel 2006, infatti, il Marocco ha fin qui subito un solo gol: un’autorete, per giunta, nel secondo match del girone vinto contro il Canada. E’ una pagina di storia che si basa sull’incredibile dedizione tattica di una squadra che si muove all’unisono a livello difensivo; che sa resistere nonostante dopo l’uscita di Saiss mancassero ¾ di difesa titolare; ma che soprattutto ha avuto nel fiorentino Amrabat e nel talentino Ouhahi due incredibili protagonisti della mediana.













