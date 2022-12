Piove su Ischia, mille evacuati. L’uomo avvolto dal fango resta in terapia intensiva

164 Visite

Piove su Ischia, anche se a sprazzi, ed è un maltempo che le previsioni non avevano annunciato. Il peggioramento del meteo era atteso (ed è atteso) per oggi, ma ormai bastano anche poche gocce per fare paura. Si teme che i costoni di montagna dai quali si è già scatenata la frana sette giorni fa possa ripresentare il conto. Ed è così che il commissario prefettizio del comune di Casamicciola, Simonetta Calcaterra, e il commissario per l’emergenza Giovanni Legnini – con l’ausilio della Protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine – sono stati costretti ad anticipare il piano di evacuazione temporaneo dalla zona rossa con 24 ore di anticipo rispetto a quanto avevano annunciato. Mille gli evacuati.

Il superstite della frana, l’uomo avvolto dal fango, resta intanto in prognosi riservata. Lo comunica l’ospedale Cardarelli di Napoli, dove il paziente è stato trasferito lo scorso sabato, 26 novembre, travolto dal fango di Casamicciola. Non ancora superata la «grave problematica respiratoria».













