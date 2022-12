Marano disastro senza fine: cittadino scrive al Presidente della Repubblica

187 Visite

Oggetto: Appello al Presidente della Repubblica per Marano di Napoli

Ill.mo Presidente,

chi le scrive è un cittadino esasperato di Marano di Napoli. La mia città è balzata più

volte negli anni agli onori della cronaca sia per le infiltrazioni camorristiche nell’apparato

Comunale, non a caso è il comune d’Italia più volte sciolto, che per gli arresti eccellenti

di camorristi di alto rango.

La premessa sicuramente è la concausa principale dello stato pietoso e comatoso in cui

versa attualmente la città di Marano di Napoli. Mi reputo un cittadino onesto e laborioso

come lo sono la stragrande maggioranza dei miei compaesani e, proprio per questo, mi

dispiace scriverle che a Marano di Napoli lo STATO HA PERSO e non perché la camorra

sia stata più brava e forte ma per l’invio ad amministrare la città di una Commissione

Prefettizia composta da persone totalmente incompetenti. Dovrei utilizzare epiteti ben

più gravosi e solo l’enorme stima che ho di Lei mi frena dal farlo. Negli ultimi 18 mesi

la vivibilità cittadina è totalmente precipitata sino al giungere al punto di non ritorno di

oggi 03/12/2022. Marano oramai è famosa nel circondario per le sue strade colabrodo

piene di buche che causano danni ai mezzi di trasporto e, diverse volte, anche incidenti

stradali gravi. Situazione aggravata di sera causa il non funzionamento

dell’illuminazione pubblica in molte zone della città. Vi sono perdite di acqua continue,

in particolare nella zona di San Rocco a seguito di continui guasti ad una pompa di

sollevamento con la conseguenza di assenza di erogazione d’acqua nelle case dei

martoriati Maranesi. Traffico infernale per la chiusura di diverse arterie principali della

città, alle quali la Commissione Prefettizia non è in grado di prendere provvedimenti.

Le caditoie non vengono pulite da anni che causano enormi e pericolosi allagamenti in

presenza di forti piogge. (i Commissari sanno solo invitare la cittadinanza a non uscire

in presenza di allerta meteo). Sia lo spazzamento che il taglio dell’erba in questi diciotto

mesi non è mai stato effettuato!!, oramai l’erba su alcuni marciapiedi ha raggiunto il

metro di altezza. Servizi comunali inesistenti, si è fortunati se si riesce ad ottenere la

nuova carta di identità in trenta giorni. Potrei continuare ancora per molto nell’elencarle

tutti i disservizi di Marano di Napoli, ma, la vera goccia che ha fatto traboccare il vaso

e mi ha spinto a scriverla è stata la mancata raccolta dei rifiuti oramai giunti al decimo

giorno consecutivo.

Nell’unico atto amministrativo effettuato dall’attuale Commissione Prefettizia vi è tutta

l’insipienza, incapacità ed aggiungerei anche disinteresse mostrati dai componenti

inviati, oramai diciotto mesi fa dal Prefetto di Napoli. Comprendo l’esigenza di dover

risparmiare in quanto il Comune è ancora in dissesto finanziario, ma affidare il servizio

di raccolta rifiuti ad una ditta che non ha i mezzi necessari per effettuare una raccolta

giornaliera completa su tutto il territorio cittadino, è veramente il colmo ed anche

troppo.

Ill.mo Presidente, la considero l’ultimo baluardo di legalità e giustizia, sono fiero di avere

un Presidente della Repubblica come lei e proprio per questo le chiedo di attivare tutti i

canali possibili per provvedere ad un’immediata sostituzione dell’attuale Commissione

Prefettizia di Marano di Napoli ed inviarne una nuova composta da persone competenti

e che abbiano a cuore il territorio. Solo così lo STATO può dare un segnale forte e di

speranza ai tantissimi sconfortati cittadini Maranesi.

(si allegano diverse foto a testimonianza)

Marano di Napoli, li 03/12/2022

Massimo Marsico













