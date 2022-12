Via Marano-Quarto, criticità, pericoli e dissesti: il consigliere regionale Frezza scrive al Comune

48 Visite

GRAVISSIME CRITICITA VIA MARANO QUARTO SITUAZIONE DI GRAVE PERICOLO 28-11-2022 13:41 Da: PEC CONSIGLIERE A: protocollo@pec.comune.marano.na.it settorelavoripubblici@pec.comune.marano.na.it areatecnica@pec.comune.marano.na.it settoreurbanistica@pec.comune.marano.na.it sindaco@pec.comune.marano.na.it ———–

Si rappresenta che giungono allo scrivente numerose segnalazioni inerenti la pericolosità dovuta a diversi fattori, tra cui il dissesto idrogeologico, gli animali randagi, l’ abusivo abbandono di rifiuti indifferenziati ed il transito abusivo di veicoli che nonostante il divieto di accesso, della VIA MARANO- QUARTO in particolare nel tratto compreso tra i civici 62 e 80 dove il piano stradale risulta caratterizzato da una grande quantità di buche estremamente profonde sia in senso longitudinale che in senso trasversale tali da rappresentare concreto pericolo generico e da generare un giusto obbligo di risarcimento a carico delle casse comunali. Anche al lume di contributi multimediali fatti pervenire dai residenti esasperati dallo stato dei luoghi e preoccupati per la salute propria e per quella dei loro cari, non si può non restare sbalorditi dai fatti e dalle circostanze ritratte che fanno davvero temere gravi danni per la popolazione civile in caso di nubifragi quali si sono abbattuti proprio negli ultimi giorni sulla nostra regione. Risulta che la situazione sia talmente scabrosa da aver attirato anche l’attenzione di organi di stampa e di alcune emittenti radiotelevisive che hanno denunciato la mancanza di opere di urbanizzazione primaria ed, addirittura, il crollo, annunciato, di un muro.

In tale situazione la tragedia è dietro l’angolo e le Istituzioni non possono restare sorde al “grido di dolore” lanciato dalla Cittadinanza poiché, anche nel caso in cui la strada in parola fosse privata, è necessario che l’Ente territoriale provveda ad attivare tutte le iniziative atte a rendere praticabili i luoghi e a garantire la pubblica incolumità. Nel più ampio spirito collaborativo finalizzato ad individuare una soluzione dell’annoso problema, si invita pertanto a riferire quali motivazioni impediscano un intervento da parte del Comune e se siano state da quest’ ultimo allertate le istanze superiori per segnalare l’urgentissima necessità di intervenire per un massiccio intervento di riattazione della Via Marano- Quarto. Rendendosi disponibile per eventuale collaborazione tesa all’ individuazione degli strumenti idonei a quanto auspicato, lo scrivente resta in attesa di un cortese riscontro. L’ occasione è lieta per porgere i più cordiali saluti.

Fulvio Frezza Consigliere Regionale della Campania Componente Ufficio di Presidenza Consiglio Regionale













