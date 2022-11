83 Visite

Sono quattro le partite in programma oggi per il Mondiale di Qatar 2022. Dopo l’esordio di ieri dell’Inghilterra, in campo oggi due delle favorite per la vittoria finale, l’Argentina e la Francia, che aprono e chiudono il programma odierno contro Arabia Saudita e Australia. Sono quattro le partite in programma, con Danimarca-Tunisia nel primo pomeriggio e Messico-Polonia alle 17.













