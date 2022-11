256 Visite

Maltempo e consueti disastri nella città non amministrata e carica di problematiche. In via Vallesana, nei pressi del cimitero, sono giunti anche i vigili del fuoco ma il taglio dell’albero crollato stamani non è stato ancora eseguito. Si attende, infatti, l’arrivo del cosiddetto cestello per dare vita all’operazioni. I tempi non si preannunciano brevi, la strada intanto è off limits.













