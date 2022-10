Caivano, clamorosa svolta nelle indagini sul tragico incidente di ieri notte, nel corso del quale ha perso la vita Nicola Rivetti, 24 anni di Caserta. I carabinieri hanno arrestato per omicidio stradale Gennaro Izzo, 24 anni, di Napoli, risultato positivo ai test ematici per individuare la presenza di sostanze derivanti da stupefacenti, che è ricoverato in gravissime condizioni in ospedale.