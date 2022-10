PNRR, L’ULTIMO DISEGNO DI LEGGE REGIONALE “PUZZA” E NON POCO

82 Visite

La I Commissione consiliare permanente, presieduta da Giuseppe Sommese (Azione) (nella foto), ha approvato con il voto favorevole della maggioranza, il voto contrario della Lega e l’astensione del M5S, il disegno di legge “Disposizioni in materia di rafforzamento ed efficientamento della capacità amministrativa della Giunta Regionale della Campania”.

Ai lavori della Commissione ha partecipato anche il Vice presidente della Giunta regionale, Fulvio Bonavitacola, che ha sottolineato: “i procedimenti necessari per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza richiedono un adeguamento dell’ordinamento della Giunta regionale che rafforzi la sua capacità amministrativa e la sua efficienza, ciò anche attraverso il reperimento con procedure selettive pubbliche di nuove professionalità, l’urgenza della approvazione del provvedimento è data dal fatto che il PNRR prevede termini decadenziali”.

“La norma prevede il reclutamento, attraverso procedure di evidenza pubblica, di risorse professionali e competenze necessarie a fronteggiare la tempistica stringente imposta dal Piano Nazionale DI Ripresa e Resilienza (PNRR) – ha evidenziato Sommese – , una risposta necessaria e utile a perseguire gli ambiziosi obiettivi di sviluppo che la Campania intende traguardare nei prossimi anni, senza disperdere le importanti risorse messe a disposizione dal Piano stesso. Un dovere per tutti nei confronti delle future generazioni”.

“E’ un provvedimento poco chiaro che, dietro al paravento del PNRR, mette in campo un’operazione che non chiarisce se riguarda il conferimento di nuove consulenze oppure ulteriori assunzioni dirigenziali nei ruoli della Giunta regionale, e quindi se sarà o meno senza oneri a carico della Regione, per questo daremo battaglia in Aula” – ha sottolineato il consigliere della Lega, Severino Nappi.

“Abbiamo chiesto di conoscere i motivi dell’urgenza nella approvazione di questo provvedimento in quanto, più che ad una questione emergenziale dovuta alla attuazione del PNRR, sembra che il disegno di legge voglia dare una risposta ad una necessità organizzativa ordinaria della Giunta”, ha evidenziato il capogruppo del M5S, Gennaro Saiello.

Per quanto riguarda i contenuti del testo, alla luce dei numerosi interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il disegno di legge mira ad introdurre nell’ordinamento regionale disposizioni in materia di organizzazione degli uffici e di accesso alla dirigenza volte a potenziare la capacità amministrativa della Giunta regionale per assicurare una più efficace organizzazione amministrativa della Giunta regionale, basata sull’articolazione dell’apparato organizzativo in Direzioni Generali, in numero non superiore a 19, a propria volta organizzate in strutture complesse, denominate Settori, preordinate al coordinamento di più Unità Operative Dirigenziali semplici; sulla possibilità di istituire Uffici Speciali, in numero non superiore a 7, per l’esercizio di competenze trasversali, tra l’altro, in materia di autorizzazioni e valutazioni ambientali, realizzazione di grandi opere infrastrutturali, funzioni di stazione appaltante, difesa e patrocinio, posti alle dipendenze del Presidente della Giunta regionale e articolati in Settori e unità operative dirigenziali semplici, ovvero articolati in unità operative dirigenziali semplici; sull’organizzazione ed articolazione degli Uffici di diretta collaborazione in attuazione degli articoli 4, 14 e 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il disegno di legge prevede, altresì, che la Regione Campania, al fine di garantire l’efficace attuazione del PNRR, potrà indire nuovi concorsi pubblici e, per questo, vengono introdotte disposizioni in materia di accesso alla dirigenza regionale, in attuazione dell’articolo 3, comma 6, primo periodo, decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Il disegno di legge sarà esaminato dal Consiglio regionale mercoledì 19 ottobre dalle ore 10,30 alle 12,00.

