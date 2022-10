Governo, Mentana svela i nomi di diversi ministri: Salvini e Tajani vicepremier

170 Visite

Enrico Mentana tira le somme sul governo che sarà e snocciola i nomi sicuri o quasi della lista dei ministri. Nel corso di Diario politico, lo speciale politico condotto dal direttore del Tg La7, il giornalista detta la “formazione”.

Presidente del Consiglio sarà Giorgia Meloni, due i vicepremier: Matteo Salvini, che guiderà anche le Infrastrutture, e Antonio Tajani agli Esteri. Agli Interni il prefetto Matteo Piantedosi, alla Difesa Adolfo Urso, all’Economia e finanze Giancarlo Giorgetti, allo Sviluppo Economico Guido Crosetto, alla Transizione ecologica Gilberto Pichetto Fratin di Forza Italia, al Lavoro Marina Elvira Calderone (guida il consiglio dell’ordine dei consulenti del lavoro), all’Università Annamaria Bernini, alle Riforme istituzionali Elisabetta Casellati, alla Giustizia Carlo Nordio “nella determinazione retta di Meloni”, spiega Mentana sull’ex magistrato.

Tra gli altri nomi che dovrebbero entrare nella squadra di governo ma per i quali non c’è ancora un’indicazione precisa il leghista Roberto Calderoli, Alessandro Cattaneo di Forza Italia e il centrista Maurizio Lupi. Da capire chi andrà alla Cultura, mentre Raffaele Fitto è dato favorito per gli Affari europei. Tra le caselle non “coperte” dal toto-nomi di Mentana un ministero di peso: quello della Salute.













