Nuovo crollo al cimitero di Poggioreale: bare in bilico. Ennesima vergogna

Nuovo crollo nel cimitero di Poggioreale. Dieci mesi dopo un’altra congrega è venuta giù all’interno del camposanto napoletano. Rilievi sono in corso in un’area distante dall’altra già interessata dagli interventi di messa in sicurezza: il 5 gennaio 2022, la zona era vicina al cantiere della Metropolitana, e i resti dei defunti finirono sul selciato. Bare in bilico, l’ennesima vergogna di un Comune amministrato da incompetenti.













