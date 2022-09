Giancarlo Siani, festa e contest per ricordare il giornalista ucciso dalla camorra

89 Visite

Una festa e un contest giornalistico per ricordare Giancarlo Siani, il giornalista ucciso dalla camorra la sera del 23 settembre 1985. Lunedì 19 settembre 2022 alle 16:30, in occasione del 63esimo compleanno di Siani, i volontari di ‘Contro la Camorra’ e di Radio Siani organizzano una iniziativa davanti la sede dello storico quotidiano Il Mattino di Napoli (ai piedi di Torre Francesco, Isola B5 del Centro Direzionale di Napoli). È l’occasione per fare memoria di Giancarlo e del suo impegno attraverso gli articoli e la scrittura di coloro che partecipano al contest.

Oltre l’evento “Buon compleanno Gianca’”, ormai giunto all’undicesima edizione, infatti, l’associazione ‘Contro la Camorra’ e Radio Siani hanno lanciato “Giancarlo scriverebbe di”, contest giornalistico aperto a tutti. Diventare “Giornalista Giornalista per un giorno” è semplice: basta inviare, all’indirizzo ass.controlacamorra@gmail.com, entro il 18 settembre, un articolo relativo a una storia di camorra, a un fatto di cronaca o ad una storia di riscatto sociale. I tre articoli che vinceranno saranno pubblicati su Il Mattino online e su RadioSiani.com il 23 settembre, anniversario della morte di Giancarlo Siani.

“Buon compleanno Gianca’” è una vera e propria festa perché, come evidenziano gli attivisti dell’associazione ‘Contro la Camorra’, Giancarlo continua a vivere e continua a essere esempio per quelli che credono nella verità e nella legalità perché “Non muore mai chi si batte per la verità”. Volontari e attivisti delle realtà associative e cittadini ricorderanno, ancora una volta, Giancarlo testimoniando la vicinanza dell’intera città alla sua persona, simbolo di tenacia e impegno.

Maggiori info sull'evento Facebook "Buon compleanno Gianca' – XI edizione" https://www.facebook.com/events/587422643086515 e sulle pagine social "Contro la Camorra" e "Radio Siani la radio della legalità".













