POMIGLIANO D’ARCO: catalizzatori e palladio nel mirino di due uomini arrestati dai carabinieri

I carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna hanno arrestato per tentato furto aggravato Daniele e Nebousa Ahmetovic, entrambi già noti alle forze dell’ordine, residenti nel campo nomadi di Caivano.

Sono stati bloccati mentre tentavano di rimuovere il catalizzatore di un’auto parcheggiata in strada. Nel veicolo utilizzato dai due rinvenuti e sequestrati attrezzi per lo scasso. Entrambi attendono giudizio.

AHMETOVIC Daniele nato a Maddaloni – Ce – il 21 set. 96

AHMETOVIC Nebousa nato a Maddaloni – Ce – il 06 feb. 00













