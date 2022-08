Marano, isola ecologica. Giaccio denuncia: “E’ ancora degrado”

375 Visite

Degrado Isola Ecologica. Carissimo direttore, volevo segnalare l’ennesimo scempio e degrado dell’isola ecologica. Possibile che lo scarico delle spazzatrici avviene nell’area che una volta ospitava la fabbrica del cioccolato, riversando a terra tutto il liquame raccolto con le terre dello spazzamento. Possibile che il Comune e i responsabili non vedono e non controllano lasciando fare alla TEKRA quello che vuole senza far rispettare il contratto? Ed il DEC che fine ha fatto? Per non parlare dei commissari prefettizi, completamente assenti.

Teresa Giaccio, già consigliere comunale.

Anni fa denunciammo anche lo sversamento in fogna di materiale organico e sempre nell’isola ecologica. Accorsero i carabinieri, fu avviata un’indagine ma il Comune nulla fece contro l’azienda.

