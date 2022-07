La voce del cittadino. Via Ripuaria, occhio al tizio dei finti incidenti

Caro direttore, volevo segnalare avvenimenti accaduti ieri a me ma credo anche ad altre persone che hanno percorso via Ripuaria e che si sono imbattuti in un losco individuo.

Sabato, alle ore 13,30, mentre percorrevo via Ripuaria altezza uscita tangenziale Varcaturo -direzione Marano – un auto modello Renault modus con a bordo un uomo e una donna mi precedeva marciando nella mia stessa direzione con andatura lenta tale da costringere le auto che la seguivano a sorpassare. L’individuo localizzava la preda è la speronava nel momento in cui lo passava chiedendo dì essere risarcito con modo di fare del classico (trucchetto dello specchietto).

Purtroppo per me ho dovuto desistere perché mia moglie, impaurita, mi chiedeva di andare via: aveva paura dell’individuo mentre io cercavo di non mollare alla richiesta di danaro. Un passante mi aveva già detto di non dargli retta perché era dalla mattina che stava facendo quelle cose, se le può interessare ho anche il numero di targa del veicolo, malconcio, usato proprio per quelle azioni. Mi chiederà perché non ho fatto denuncia? Era un’ora molto calda e mia moglie – per paura che io avrei usato forza nei confronti del tizio di aspetto delinquenziale – era in stato di agitazione. Ho scoperto, dopo mia verifica, che l’auto non è assicurata dal 2016. Intanto mi chiedo dove siano le forze dell’ordine se non in un luogo trafficato da bagnanti.

A. (Marano).