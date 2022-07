Napoli e provincia: bombe, coltelli, omicidi: il fallimento di Lamorgese e Palomba

101 Visite

Bombe, accoltellamenti, omicidi, estorsione: Napoli e provincia nella morsa della malavita ed è palese ai più che lo Stato non riesce a contrapporsi. In tal senso non sembrano aver dato frutti le iniziative (per molti blande) del nuovo prefetto Palomba e soprattutto del ministero dell’Interno Lamorgese. Gli strumenti fin qui adottati sono irrisori. Ormai le persone perbene sono alla mercé dei criminali.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS