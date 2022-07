Scampia, ennesimo rogo: chiudere il campo rom unica soluzione

124 Visite

Scampia, ennesimo rogo nel campo rom. Borrelli (Europa Verde): “Una situazione pericolosa e avvilente, serve soluzione definitiva, va chiuso. Solo qualche settimana fa fummo aggrediti perché volevano far portare via i rifiuti.

“Nelle ultime ore si è registrato l’ennesimo incendio nel campo rom di Scampia. Ad andare in fiamme, pare, una delle abitazioni di fortuna costruite in quell’area. Non se ne può più di questa situazione, un fenomeno che si ripete continuamente e che mette in pericolo tutta la zona, oltre a creare inquinamento. È avvilente constatare che per risolvere il problema non è stato ancora mosso un dito. Serve una soluzione definitiva per il campo rom, perché così non si può andare avanti. Lasciare un’intera porzione di territorio nel degrado più assoluto e con l’elevato rischio incendio di chissà cosa è inaccettabile. Una fetta di città stracolma di discariche a cielo aperto, dove regnano illegalità e abusività. Solo qualche settimana fa, mentre documentavamo l’indicibile condizione dell’area, siamo stati aggrediti con le mazze da alcuni occupanti. Dovette intervenire la Polizia per evitare il peggio. Le istituzioni sovracomunali intervengano per evitare questo scempio, il campo rom abusivo di Scampia come tutti gli altri vanno assolutamente chiusi”.













