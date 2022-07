Marano, 15 enne accoltellato a Napoli: è in condizioni critiche

968 Visite

Si chiama Carlo il 15 enne di Marano accoltellato ieri a Napoli, nella zona universitaria del capoluogo. Era in compagnia di amici e sarebbe stato avvicinato, secondo la prima ricostruzione, da un uomo di colore che lo avrebbe colpito all’addome senza alcun apparente motivo. Il giovane è in terapia intensiva: ha subito due interventi chirurgici ed è in condizioni critiche. E’ ricoverato all’ospedale Del Mare, proveniente dal Pellegrini. Indagano i carabinieri di Napoli centro. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.













