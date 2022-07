49 Visite

Ischia: Lotta alle locazioni abusive per la tutela del settore turistico. Carabinieri controllano diversi appartamenti, 1 proprietario denunciato

A Ischia non si ferma l’attività di controllo dei Carabinieri della locale stazione. Focus del servizio il contrasto al fenomeno delle locazioni abusive e alla tutela del settore turistico-ricettivo dell’Isola. I militari dell’Arma, durante le operazioni, hanno controllato 18 appartamenti nei quartieri di “San Pietro”, “Ischia Ponte” e “Cartaromana” ed hanno identificato 42 alloggiati. Denunciato, invece, un 66enne del posto. L’uomo aveva affittato il proprio appartamento a dei turisti non comunicando le generalità degli ospiti all’Autorità di pubblica sicurezza.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS