Elezioni, due date: 25 settembre o 2 ottobre

E ora? Il presidente del Consiglio dimissionario Mario Draghi resterà in carica per il disbrigo degli affari correnti. Si tratta di capire quali saranno le prossime tappe, verso un nuovo esecutivo. A quanto si apprende da alcune fonti è fine settembre, già domenica 25 la data sulla quale si sta ragionando in queste ore per il ritorno alle urne. Una data che da alcuni viene data ormai per certa e che dovrebbe essere ufficializzata già nelle prossime ore, dopo gli incontri del Capo dello Stato Sergio Mattarella con i presidenti delle Camere.

Ucei, votare il 25 settembre non è un problema per ebrei

In una nota dell’Ucei si legge che «in merito all’opzione emersa dagli organi di stampa di elezioni il 25 settembre alla vigilia di Rosh haShanah, il capodanno ebraico, l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane chiarisce che la data non pone ostacoli. La solennità che inizia la sera consente ai fedeli di religione ebraica di esercitare il proprio diritto al voto nelle ore precedenti.













