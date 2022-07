Frattamaggiore, uomo dato alle fiamme mentre era in videochiamata con la fidanzata. Di Fenza: “Superato ogni limite possibile e immaginabile”

315 Visite

È stato cosparso di liquido infiammabile e poi dato alle fiamme mentre, seduto su una panchina, era in videochiamata con la sua fidanzata. È avvenuto a Frattamaggiore il gesto folle, in viale Tiziano. Il 36enne è stato avvolto in pochi istanti dalle fiamme, il fratello arrivato sul posto lo ha portato all’ospedale di Frattamaggiore. Al momento è ricoverato al Centro Grandi Ustionati di Bari ed in imminente pericolo di vita.

“Con questo drammatico evento – dichiara il Consigliere Regionale dei Moderati in Campania Pasquale Di Fenza – abbiamo superato tutti i limiti possibili e immaginabili. Ci troviamo dinanzi a situazioni di pericolo continue. È veramente difficile stare sereni quando si è in strada, perché da un momento all’altro qualche balordo è pronto a compiere un atto scellerato. Qualunque sia il movente che ha spinto gli aggressori a cospargere l’uomo con il liquido infiammabile – prosegue Di Fenza- non sarà mai plausibile per giustificare un gesto così brutale. Spero che venga ben presto assicurata alla giustizia la bestia o le bestie che hanno tentato di ammazzare Nicola Lupoli, in questa modalità così folli. Purtroppo e dico purtroppo la degenerazione a cui stiamo assistendo negli ultimi mesi è davvero preoccupante perché dimostra un’incapacità da parte delle istituzioni di porre rimedio e arginare qualsiasi fenomeno di illegalità. Sono all’ordine del giorno le notizie di atti folli come questo, faccio una preghiera per Nicola Lupoli e spero che riesca a sopravvivere. Conclude Di Fenza.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS