Capodichino, caos aeroporto passeggeri ammassati e file interminabili per i taxi

123 Visite

Le immagini inviate da un passeggero che, riprendono centinaia di viaggiatori sbarcati alle 23:30 di sabato all’aeroporto di Capodichino, ammassati e costretti a file interminabili per poter prendere un taxi, rivelano una disorganizzazione e un’inefficienza da colmare assolutamente. Non è un impatto vincente con la città quello di un turista costretto appena atterrato a fare conti con disservizi e disagi. In una regione che punta al turismo come a una delle risorse principali è determinate l’accoglienza adeguata quanto la professionalità e la competenza degli addetti ai lavori. L’aeroporto è la porta di ingresso alla città di Napoli e a tutta la Campania, proprio per questo deve presentarsi in modo ineccepibile. L’efficienza è la chiave di svolta per una città e una regione che possono vivere tutto l’anno di turismo, è prioritario migliorare i servizi se vogliamo dare la svolta reale verso un’economia sostenibile.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS