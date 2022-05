Spara a gruppo giovani a Qualiano: Di Fenza, deriva incontrollata

160 Visite

Ruba la pistola ad una guardia giurata e poi spara a 4 persone, due sono gravi. I carabinieri hanno arrestato un pregiudicato di Qualiano. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo ha prima sottratto l’arma a una guardia giurata, minacciandola con un’arma da taglio, poi, a bordo di una bici elettrica, ha fatto fuoco contro 4 ragazzi fermi davanti al bar Nirvana Spritz, in via Fratelli Rosselli a Qualiano, intenti a trascorrere il sabato sera. 2 giovani colpiti sono in prognosi riservata e in pericolo di vita, uno è stato dimesso, l’altro ha subito un intervento chirurgico e rimane in osservazione. Il motivo degli spari sarebbe collegato ad una lite avvenuta nei giorni precedenti tra il 37enne e il gruppo di ragazzi. Poco prima dell’alba i Carabinieri della stazione di Qualiano hanno tratto in arresto Marco Bevilacqua, già noto alle forze dell’ordine per reati di droga, rapina ed estorsione.

“Una vicenda che sta rischiando di trasformarsi in tragedia con due giovani in pericolo di vita. Ormai, praticamente ogni week end, nei luoghi della movida, giovani e meno giovani rischiano la vita per colpa di criminali e balordi che non hanno più freni, siamo dinanzi ad una deriva incontrollata”. Così Pasquale Di Fenza, consigliere regionale dei Moderati in Campania, commenta i fatti di Qualiano. “Siamo costretti – aggiunge – tutte le domeniche, a leggere il bollettino di guerra del fine settimana. E’ sempre più rischioso stare in strada perché da un momento all’altro qualche criminale è pronto a dare sfogo alla propria violenza. A destare maggiore preoccupazione è il fatto che questi eventi, quasi sempre, avvengono per motivi futili. Non ci resta che pregare in questo momento – prosegue Di Fenza – per i ragazzi gravemente feriti.

Resta il fatto che non si può pensare di continuare ad andare avanti così, di tollerare queste azioni che spesso coinvolgono e danneggiano le persone perbene. Già sottraendo l’arma alla guardia giurata avrebbe potuto innescare una prima reazione che poteva finire in tragedia. Bisogna garantire più sicurezza ai nostri concittadini. Un plauso va anche alle forze dell’ordine che subito hanno assicurato alla magistratura l’autore della sparatoria, ora ci aspettiamo pene esemplari, senza sconti”













