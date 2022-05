BRUCELLOSI: PEDICINI (VE), SU FALSI POSITIVI SPERANZA IGNORA SAPENDO DI IGNORARE?

135 Visite

“Che vuol dire che gli animali infetti vanno abbattuti? Il ministro Speranza scopre l’acqua calda oppure questa ovvietà gli è servita semplicemente per sorvolare ancora una volta sul tema vero, quella degli abbattimenti di intere mandrie di bufale sane del Casertano? Francamente mi sembra difficile che un ministro della Salute non conosca l’esistenza dei falsi positivi e che un animale sia infetto solo e soltanto se si isola il germe”. Lo afferma Piernicola Pedicini europarlamentare dei Verdi Europei rinviando alla vertenza bufalina casertana. Per Pedicini, “delle due l’una: o Speranza ignora sapendo di ignorare oppure vuol semplicemente lavarsene le mani affidandosi alle veline dei suoi dirigenti”.

“In ogni caso non ci siamo – aggiunge l’esponente dell’Alleanza Libera Europea – non fosse altro perché è impensabile che nessuno risponda dell’abbattimento di oltre 100mila bufale casertane sane, né in Campania né a Roma, né si renda giustizia alle oltre 300 aziende zootecniche fatte fallire”.

“Pieno sostegno, dunque, agli allevatori – conclude l’europarlamentare – alle loro battaglie, in ogni sede”.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti