Bando Asia, Di Fenza: “Ingiusto escludere possessori licenza media”

In queste ore l’Asìa, società in house del Comune di Napoli incaricata della gestione dei rifiuti e dell’espletamento dei servizi di nettezza urbana, ha fatto sapere che assumerà 350 nuovi dipendenti con contratti a tempo indeterminato. Il bando non è ancora pubblicato ma sono già trapelate le prime indiscrezioni. Fin qui, nulla da eccepire, la cosa che però subito è parsa assurda è che per partecipare al concorso è richiesto, a pena di esclusione, il possesso del diploma di scuola superiore. Così dichiara in una nota Pasquale Di Fenza, Consigliere Regionale in Campania dei Moderati. Credo sia assolutamente discriminante precludere, a tantissimi napoletani con la licenza media, la possibilità di partecipare alla suddetta procedura concorsuale. Tantissime società private che assumono operatori ecologici non richiedono alcun particolare titolo di studio né alcun tipo di specializzazione, proprio per questo è difficile comprendere le ragioni di questa scelta. Napoli è una città in cui la disoccupazione raggiunge percentuali elevatissime – prosegue Di Fenza – le istituzioni dovrebbero favorire l’immissione nel mondo del lavoro per coloro che un impiego non ce l’hanno e queste sono delle opportunità concrete. Escludere senza alcuna motivazione una corposa categoria di cittadini mi sembra davvero eccessivo. Non si commetta lo stesso errore dall’Eav che per assumere 15 autisti ha richiesto il diploma di scuola secondaria superiore, come requisito per la partecipazione al bando. Un’altra anomalia inspiegabile. Spero che i vertici di Asìa e l’Assessore all’Igiene Urbana del Comune di Napoli cambino idea e non neghino a tantissimi possessori della licenza di scuola media la possibilità di partecipare quanto meno al concorso. Conclude Di Fenza.













