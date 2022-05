Luciano Borrelli incontra i progettisti incaricati della redazione del PUMS: oggetto della riunione il tram veloce che collega tutta l’area a Nord di Napoli

85 Visite

Il Consigliere metropolitano Luciano Borrelli delegato in materia di trasporti e mobilità ha diramato la seguente nota stampa;

A seguito del conferimento della delega in materia di trasporti e mobilità, il Consigliere metropolitano Luciano Borrelli ha organizzato insieme con la Direzione Mobilità, un incontro con i progettisti incaricati della redazione del PUMS, l’RTI formato dalle società Sintagma, TPS pro e TRTingegneria. Nel corso della riunione sono state affrontate le tematiche di maggiore rilevanza in materia di programmazione della mobilità sostenibile su scala metropolitana, tra le quali il tram veloce che collega tutta l’area a Nord di Napoli, come presentato dal Sindaco Manfredi nel corso del convegno organizzato a Calvizzano. Tutti i programmi e i progetti saranno oggetto di successivi incontri con le istituzioni, gli stakeholder e i cittadini così da pervenire alla definizione condivisa del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile













Commenti

