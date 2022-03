L’Aktis Acquachiara paga a caro prezzo il brutto approccio. La Vis Nova s’impone 12-6 alla Scandone

76 Visite

Esce dall’acqua con una buona prestazione ma torna ancora una volta a casa a mani vuote l’Aktis Acquachiara. Nell’incontro valevole per la sedicesima giornata del girone Sud, la quinta di ritorno, i padroni di casa cedono 12-6 contro la Roma Vis Nova che si conferma così in testa alla classifica insieme al Circolo Canottieri Napoli anche se i giallorossi devono recuperare la partita non disputata la scorsa settimana contro il Cus Palermo. A complicare ulteriormente i piani biancoazzurri la prima vittoria nel torneo del Civitavecchia che supera il Latina 14-12 e li aggancia così in ultima posizione. Nulla è ancora compromesso ma dopo il derby di settimana prossima contro il Circolo del Molosiglio Alvino e compagni devono iniziare a raccogliere punti pesanti se intendono centrare il traguardo salvezza. A decidere le sorti del confronto il perentorio approccio della formazione ospite che, in pochi minuti, vola sul 4-0 grazie ad uno scatenato Calcaterra, assoluto protagonista di giornata con sei reti, ma il sette in calottina bianca dimostra ancora una volta la sua crescita rispetto alle prime giornate perché lotta su ogni pallone e non demorde al cospetto dei primi della classe rientrando fino al 7-5, frangente nel quale forse i direttori di gara negano un rigore alla compagine napoletana. La truppa allenata da Calcaterra percepisce il pericolo, alza i giri del motore e chiude definitivamente i conti con un nuovo break di 5-1 che non ammette repliche e fissa il punteggio finale.

Walter Fasano commenta così la prova della squadra:” Purtroppo usciamo ancora una volta a mani vuote, abbiamo sbagliato totalmente l’approccio alla partita, pronti via 4-0 per loro. Abbiamo riprovato a tornare sotto, sul 7-5 forse c’era un rigore per noi ma abbiamo sbagliato troppi gol e subito troppe reti sulle loro ripartenze. Complimenti alla Vis Nova che ha portato a casa tre punti che non poteva permettersi il lusso di lasciarsi sfuggire. Era una sfida da testa-coda ma per larghi tratti della contesa tutta questa differenza non si è vista con la forbice che si è allargata solo nel finale”.

Aktis Acquachiara- Roma Vis Nova Pallanuoto 6-12(Parziali: 1-4 2-2 3-3 0- 3) ACQUACHIARA ATI 2000: C. Alvino, P. Musacchio, G. Di Leva, N. Marinkovic, Fabio Angelone 1, A. Barela, A. Gargiulo, M. Aiello 2, M. Gargiulo 1, D. De Gregorio 1, M. Rocchino 1, G. Giello, D. Chianese. All. Fasano ROMA VIS NOVA PALLANUOTO: V. Correggia, O. Radulovic, A. Poli, E. Ferraro 2, M. Fortunato, A. Navarra, S. Russo 1, Luca Provenziani 1, A. Agnolet, A. Narciso 2, E. Calcaterra 6, M. Antonucci, G. Carchedi. All. Calcaterra Arbitri: Luciani e Cavallini Note: Uscito per limite di falli Navarra (V) nel quarto tempo. Ammonito il tecnico Fasano (A) nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Acquachiara Ati 2000 1/9 + 2 rigori e Roma Vis Nova Pallanuoto 6/9 + un rigore. Ufficio Stampa Aktis Acquachiara













