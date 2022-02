Ucraina, Draghi: “Attacco ingiustificato, rispondere immediatamente”

A Bruxelles, intanto, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e Ursula Von der Leyen annunciano che “i leader dell’Ue si incontreranno per discutere della crisi e di ulteriori misure restrittive. Questi imporranno enormi e gravi conseguenze alla Russia per le sue azioni. La presidente von der Leyen e l’alto rappresentante Borrell delineeranno un ulteriore pacchetto di sanzioni in fase di definizione da parte della Commissione europea e del Servizio europeo di azione esterna in stretto coordinamento con i partner. Il Consiglio li adotterà rapidamente”.