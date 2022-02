Calvizzano, online il bando per il Pacco alimentare, Pirozzi: “Continuo sostegno a favore dei bisognosi”.

Anche quest’anno erogheremo i pacchi alimentare in favore delle famiglie più bisognose del territorio. Saranno circa 135 i pacchi che distribuiremo mensilmente. Uno sforzo che facciamo per sostenere la povertà, per aiutare i più deboli, perché tutti devono vivere senza il timore di non poter mettere il piatto a tavola. Perché tutti possono cercare rifugio nel comune che non lascerà mai nessuno indietro. Ve lo assicuro. E con questa misura lo rendiamo possibile. Da oggi è possibile presentare istanza di partecipazione. Ci sono una serie di requisiti che il richiedente dovrà possedere, tra questi, bisogna avere un Isee in corso di validità non superiore ad € 5.000,00. il nostro pensiero e la nostra preoccupazione più grande vanno a quei soggetti svantaggiati e indigenti che non hanno entrate certe: senza reddito di cittadinanza, disoccupazione, pensione, invalidità o stipendio. È una rete solidale che abbiamo attivato da più di dodici mesi e che proseguirà per tutto il 2022. Con il rinnovo della misura investiamo altri 7.400 euro per la collettività. E credetemi per un comune dalle nostre dimensioni è davvero un grande sforzo che facciamo con immenso piacere. Stiamo cercando di rispondere a tutte le richieste d’aiuto, nei limiti delle nostre possibilità. Per non lasciare nessuno indietro. Ringrazio l’Assessore alle Politiche Sociali Emma Trinchillo e la Consigliera delegata al Banco Alimentare Giovanna Bianco, per l’impegno messo in campo per l’iniziativa. Vi invito a consultare il bando pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Calvizzano, raggiungibile attraverso il link sotto indicato. C’è tempo fino al 17/02/2022; Gli uffici, ai fini della elaborazione della graduatoria, effettueranno una valutazione sulle caratteristiche abitative e familiari dichiarati dal richiedente.

Per ogni ulteriore informazione, rivolgetevi ai seguenti numeri: – 081 712 07 15 – 081 712 07 23 – 081 712 07 28. Così in una nota Giacomo Pirozzi, Sindaco di Calvizzano. Nota stampa