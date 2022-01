Quirinale, settimo scrutinio: sarà l’ennesima fumata nera. Conte non si presenta al vertice tra le forze politiche

94 Visite

È in corso la prima chiama dei senatori del settimo scrutinio per l’elezione del presidente della Repubblica. Dopo la nuova fumata di ieri sera e le nuove tensioni che si sono registrate tra gli schieramenti e all’interno delle stesse alleanze, e in attesa che si tenga l’atteso vertice di maggioranza, le coalizioni stanno votando in ordine sparso. I senatori del Pd non stanno rispondendo alla prima chiama, così i senatori di Lega e FdI, mentre i senatori di Iv rispondono alla chiama, risultando — quindi — presenti (l’orientamento è votare scheda bianca). Non stanno rispondendo alla prima chiama nemmeno i senatori di Leu, orientati anche loro a votare scheda bianca nella seconda, come quelli del M5s. I senatori di Forza Italia si stanno invece astenendo alla prima chiama

– Bernini: «Votiamo da II scrutinio». Tensione a riunione FI: «Non possiamo parlare più di tanto ora, perché c’è una trattativa in corso. In questo momento c’è uno step intermedio. Anche nella riunione dei nostri omologhi abbiamo chiesto di fare un attimo di stop, lasciare che la trattativa della maggioranza di governo vada avanti e poi dalla votazione di oggi pomeriggio cercare di trovare la quadra definitiva». Così Anna Maria Bernini, capogruppo al Senato.