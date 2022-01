Di Fenza: “Sosteniamo l’iniziativa del sindaco di Calvizzano per una linea ferrata dei comuni dell’area Nord di Napoli”” 

116 Visite

“Abbiamo detto e ribadito in questi mesi che i fondi del PNRR sono un’occasione che non possiamo sprecare. È per questo che la proposta del sindaco di Calvizzano di realizzare una linea ferrata che colleghi l’area giuglianese all’area flegrea con i fondi del PNRR deve essere sostenuta da tutti i sindaci della zona e da tutti i livelli istituzionali. Si tratterebbe di una linea che transiterebbe (direzione metro Chiaiano e circumflegrea di Licola) attraverso i Comuni di Giugliano, Qualiano, Villaricca, Calvizzano, Marano, Mugnano. Per rilanciare l’area Nord c’è bisogno di questo: di idee che cambino la mobilità e la fisionomia dei nostri territori”. E’ quanto affermano in una nota congiunta i Consiglieri Regionali in Campania: Pasquale Di Fenza e Giovanni Porcelli.

“Stiamo particolarmente apprezzando l’operato del Sindaco di Calvizzano, Giacomo Pirozzi che ha lanciato un appello, sul Mattino, rivolto ai colleghi sindaci della zona affinché si spinga per la presentazione della proposta progettuale volta a realizzare un tram leggero per i comuni dell’area nord di Napoli” – proseguono Di Fenza e Porcelli.

“Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha destinato ingenti risorse per lo sviluppo di sistemi di trasporto moderni, digitali, sostenibili e interconnessi. La linea ferrata che servirebbe i cittadini dell’area nord consentirebbe loro di riconquistare il sacrosanto diritto alla mobilità, che nel corso degli anni hanno perso a causa della carenza del servizio di trasporto pubblico locale. Siamo pronti a sostenere i Sindaci in questa battaglia e rinnoviamo l’appello del primo cittadino di Calvizzano”, concludono Di Fenza e Porcelli.













