Caso Djokovic, smentite le voci su fermo o arresto. Il tennista è attualmente libero in Australia

88 Visite

L’edizione online de La Repubblica smentisce la notizia di un fermo o di un arresto del tennista serbo Novak Djokovic. “La notizia di una nuova possibile espulsione di Djokovic dall’Australia ha creato un vero e proprio putiferio. In un primo momento – riporta Repubblica – è addirittura circolata la notizia di un nuovo arresto del tennista a Melbourne. Voci inizialmente confermata dalla stessa famiglia e in particolare dal fratello Djordje: ”Le ultime informazioni dicono che lo vogliono bloccare. Attualmente ci stiamo consultando con gli avvocati. Novak è con i suoi legali nella sede del tribunale e esamina tutte le opzioni. E’ stata una grande sconfitta per le autorità australiane, e per questo accusano il colpo”, le dure parole alla tv privata serba Prva. Le notizie di un arrestato sono però state prontamente smentite da fonti del governo australiano e dell’organizzazione degli Aus Open, citate dai quotidiani The Age e Sydney Morning Herald”.

“Successivamente – continua l’articolo – secondo il Telegraph, Djokovic ha lasciato lo studio dei suoi avvocati, scortato dalla polizia in mezzo a una folla di persone che s’era riunita sotto l’edificio per protestare contro il suo eventuale nuovo arresto. Secondo gli inviati sul posto ci sono stati anche degli scontri tra polizia e manifestanti al grido di “Free Novak”: le forze dell’ordine hanno usato spray al peperoncino sulle persone che intralciavano il percorso dell’auto. ”Ho visto almeno un manifestante sputare addosso a un ufficiale e diversi uomini gli hanno lanciato bottiglie d’acqua, colpendo più agenti”, scrive su Twitter Michael Miller, corrispondente del Washington Post“.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS