MARANO, ANCORA TEMPO DI ABUSI EDILIZI E SEQUESTRI: OGGI UN NUOVO PROVVEDIMENTO DEI VIGILI, MA L’UFFICIO TECNICO E’ ANCORA SOFT…

Abusi edilizi, ancora un sequestro a Marano. Gli agenti della polizia municipale, coordinati dal colonnello Maiello, hanno emesso un provvedimento di sequestro di un muro realizzato nel 2017, a ridosso del panificio Panimer di San Rocco. A breve sarà emessa l’ordinanza di abbattimento. Ieri, invece, gli agenti avevano sequestrato un appartamento sorto in un condominio di via Padreterno. L’abuso, già sanzionato un anno fa, era stato rimosso. Poi, gli stessi committenti dei lavori avevano pensato bene di realizzare un appartamento in luogo dell’originaria mansarda.

Si attende, infine (da sette mesi), l’emissione di un’ordinanza di demolizione per i 17 box sorti sempre in via San Rocco, per i quali gli uffici comunali hanno finora misteriosamente temporeggiato. Il neo sovraordinato del Comune, Luigi Maiello, ha annunciato verifiche anche in tal senso.













