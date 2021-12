L’intervista, Palumbo (Cambiamo) «Insufficiente la gestione rifiuti di Asia. Aree periferiche penalizzate»

77 Visite

Napoli, 29 dicembre – «Assurdo che si implementi un servizio di sensibilizzazione alla raccolta differenziata quando poi questa non raggiunge livelli sufficienti. Stesso discorso per il diserbo e lo spazzamento, attività che dovrebbero essere ordinarie ma che ormai dipendono dalle note dei consiglieri comunali» lo afferma il consigliere comunale Rosario Palumbo (Cambiamo) in un’intervista rilasciata a Terra Nostra News. «Per le aree periferiche riscontriamo una riduzione dei servizi, chiederò una verifica della ripartizione delle risorse destinate alla raccolta dei rifiuti nelle diverse Municipalità» ha aggiunto Palumbo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright Emiliano Caliendo, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS