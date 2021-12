Marano, vigili urbani: da domani in servizio il comandante Maiello in veste di sovraordinato

90 Visite

Luigi Maiello, il sovraordinato che dovrà mettere la sua esperienza al servizio del comando vigili di Marano, sarà in servizio da domattina. Il decreto di nomina è stato notificato al comandante di Pomigliano, con esperienze in tanti altri comuni, nella mattinata di oggi. Maiello troverà una situazione a dir poco disastrosa: pochissimi uomini arruolabili, poche risorse e non avrà un comandante di riferimento. Al momento la gestione ordinaria è affidata al comandante De Luca, che non ha potere di firma per atti esterni. Il bando per l’individuazione di un nuovo comandante è stato ritirato per volere dei commissari.













