MARANO. IL VIDEO DELLA VERGOGNA: TEPPISTI SRADICANO ALBERO DI NATALE ALLESTITO DA UN COMMERCIANTE. NESSUNO INTERVIENE, LA STORIA FINISCE PERO’ CON UN LIETO FINE

334 Visite

E’ accaduto l’altra sera a Marano. Tre teppisti, tre idioti hanno sradicato un albero di Natale comprato e addobbato da un commerciante del corso Europa. I tre, incuranti del passaggio delle auto e di chi potesse vederli o richiamarli, hanno proseguito nella loro azione distruttrice. Il commerciante che lo ha allestito, però, non demorde: ieri un giovane si è presentato in negozio e gli consegnato 150 euro, frutto di una raccolta, per poterlo riallestire. Insomma da un lato l’inciviltà, la strafottenza e l’ignoranza, dall’altro la solidarietà delle persone perbene.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS