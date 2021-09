Mattarella a Pozzuoli: la visita al Rione Terra

72 Visite

Alle 11.00 il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è entrato nel Rione Terra nella parte della “Puteoli sacra” all’interno del tempio duomo di Pozzuoli. Ad accoglierlo, insieme al vescovo di Pozzuoli, monsignor Gennaro Pascarella, il direttore della fondazione Regina Pacis e cappellano dell’istituto penale minorile di Nisida, don Gennaro Pagano. La fondazione Regina Pacis da anni è attiva nell’area flegrea, per volontà della diocesi di Pozzuoli, con diversi progetti educativi e di inclusione sociale, per offrire possibilità di riscatto e di integrazione a coloro che rischiano di trovarsi ai margini della società.

Mattarella in prima mattinata ha visitato gli istituti penitenziari di Nisida e Pozzuoli; grazie al sostegno e al lavoro della fondazione Con il Sud, fondazione Giglio, fondazione Eduardo de Filippo, associazione Costruttori edili di Napoli, Provincia italiana dei missionari di N. S. De la Salette; Ance Campania; Figlie della Presentazione di Maria Santissima al tempio, c’è un grande recupero sociale di tanti giovani che rischiano la vita ogni giorno e sono prede della criminalità organizzata. L’evento in cattedrale è trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Puteoli sacra.

