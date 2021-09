Variante Mu, per molti esperti buca i vaccini

105 Visite

La prossima Variante si chiama “Mu”. Ma, piccolo particolare, riesce a bucare tutti i vaccini anti-Coronavirus, tanto da far dire al virologo Fabrizio Pregliasco che se diventerà dominante occorrerà rivedere e aggiornare tutti i sieri. Non un problema di poco conto, considerando anche il “buco” drammatico nella fascia di italiani più a rischio infezione e ospedalizzazione, quella degli over 50. Scoperta in Colombia nel gennaio 2021, la Variante Mu si è già diffusa in decine di Paesi, inclusa parte dell’Europa, Stati Uniti, Colombia, Corea, Giappone, Ecuador, Canada. In Italia finora sono stati individuati 79 casi, come ricorda il Fatto quotidiano.

Per ora, il suo reale impatto sulla pandemia è sconosciuto anche se l’Oms l’ha classificata tra le “varianti d’interesse”, in grado cioè di cambiare (in peggio) il quadro globale. Il timore è che sia in grado “di rendere il virus più trasmissibile, o più virulento, ma soprattutto con potenziale rischio di resistenza ai vaccini”. Nel report dell’Organizzazione mondiale della Sanità si parla di “una costellazione di mutazioni che indicano potenziali proprietà di fuga immunitaria” e che il nuovo ceppo sta avanzando in Sudamerica. Tra le più rilevanti mutazioni c’è la E484K, responsabile appunto della cosiddetta fuga immunitaria (come per le già note varianti Beta e Gamma) e la N501Y, che rende il virus ancora più in grado di aggredire l’uomo.













