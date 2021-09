Marano, Green Pass: l’odissea di un assistente scolastico: “Lunedì andrò a scuola con l’avvocato e i carabinieri”

195 Visite

Assistente tecnico al Carlo Levi di Marano. Vaccinato, ma ancora senza Green Pass: l’odissea di Antonino.

“Ho contratto il Covid a novembre – spiega alla nostra testata – e a marzo sono stato vaccinato. Unica vaccinazione, così come prevista dal decreto per chi ha già avuto il virus. Ad oggi, nonostante le sollecitazioni al Ministero e all’Asl Napoli 2 nord, non ho ancora ricevuto il Green Pass. Lunedì non potrò entrare a scuola, perché l’applicazione in uso agli istituti scolastici non riconosce il mio attestato vaccinale ma solo il Green Pass. Io non farò tamponi o altri vaccini – racconta ancora l’assistente scolastico – mi presenterò a scuola con il mio legale e chiamerò i carabinieri. Non è colpa del dirigente scolastico, è una questione di applicazioni informatiche. Io però sono in regola, è la burocrazia che non è al passo con i tempi”.













