Napoli al voto. Intervista a Rosanna Laudanno, capolista di Bassolino per Napoli

80 Visite

Napoli, 11 settembre– Continuano le interviste di Terra Nostra News finalizzate ad una migliore conoscenza dei candidati, e dei loro programmi, in vista del rinnovamento del prossimo Consiglio di Comunale di Napoli. Oggi abbiamo intervistato Rosanna Laudanno, 24enne e consigliera uscente sulla Seconda Municipalità, candidata come capolista nella lista Bassolino Per Napoli, a sostegno del candidato sindaco Antonio Bassolino.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright Emiliano Caliendo, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS