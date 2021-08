Uccisa da ex fidanzato, lui trovato morto impiccato nel Catanese

252 Visite

L’ex fidanzato si è suicidato impiccandosi in un casolare nelle campagne di Trecastagni. Si chiama Antonino Sciuto il giovane ritenuto responsabile dell’omicidio di Vanessa Zappalà avvenuto questa notte intorno alle 3 in piazza ad Acitrezza. E’ l’ex fidanzato della vittima già arrestato per stalking e poi scarcerato dai domiciliari con il divieto di avvicinamento alla ragazza avrebbe sparato numerosi colpi d’arma da fuoco nella folla con l’intenzione di uccidere la giovane raggiunta alla testa. Un colpo ha anche ferito di striscio ad una spalla una amica della stessa comitiva. Sciuto era irreperibile ed i Carabinieri hanno lanciato una vera e propria caccia all’uomo che è durata ormai da ore e per questo hanno diffuso due sue fotografie invitando chi lo dovesse incontrare ad avvertire le forze dell’ordine.













