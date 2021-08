Mugnano, Sarnataro soddisfatto: “Quasi 2 mugnanesi su 3 sono vaccinati”

131 Visite

Approfitto di questa pausa dalla nostra intensa attività amministrativa per fare un veloce aggiornamento sulla situazione a Mugnano, non solo sulla pandemia. Ci sono diverse buone notizie: Mugnano ha uno dei pochissimi centri vaccinali che resterà aperto anche tutto il mese di Agosto. Potete andarci sempre, anche senza prenotazione, e possiamo accogliere anche persone dei comuni vicini che desiderano vaccinarsi. Oggi in Italia 9 ricoverati su 10 sono non vaccinati. È ormai chiaro a tutti in modo scientifico che, anche se i vaccini non assicurano la totale immunità da ogni variante del virus, è altrettanto vero però che rappresentano una potente ed efficace protezione, e limita ricoveri e decessi. Quasi 2 mugnanesi su 3 sono vaccinati. Approfittate di questi giorni, di apertura libera dei centri e di assenza di tempi di attesa. Dato che non ci vediamo da tempo, mi sembra giusto anche parlare di alcune cose che non vanno: l’incendio al campo rom di Scampia, la chiusura stradale di via Spinelli, le interruzioni idriche, e altro ancora sono purtroppo tutte problematiche che, anche se causate nel territorio della città di Napoli, hanno riflessi diretti sulla salute, l’igiene e la viabilità nel nostro territorio. Continuerò a battermi affinché vengano risolte, pur dipendendo da un altro comune. Il comune di Napoli, in dissesto economico, tra poco andrà al voto, come il comune di Melito anch’esso in dissesto. Il comune di Marano è in dissesto ed è senza sindaco perché è stato sciolto per infiltrazioni, e stesso discorso, da pochi giorni anche il per il comune di Villaricca. L’assenza di interlocutori nei comuni limitrofi comporterà diverse problematiche nelle nostre zone di periferia al confine con gli stessi. Ciononostante, i soliti oppositori, in questo tempo di pandemia, e nonostante gli innegabili risultati, pensano che anche a Mugnano sarebbe meglio se il sindaco non ci fosse. Continueremo a fare del nostro meglio anche per loro e nonostante loro. Proprio in questo periodo abbiamo diversi cantieri avviati, sia stradali che scolastici: abbiamo asfaltato già diverse strade del centro storico, e proseguono i lavori sia per la riapertura di via Colombo, sia per il rifacimento della fogna in via Diaz. Anche i lavori alla scuola Sequino proseguono incessantemente, grazie ai finanziamenti di 1 Milione e 200 mila euro che siamo stati capaci di intercettare. L’obiettivo è arrivare a iniziare il 2022, senza più doppi turni a Mugnano. Concludo questo video, ringraziando le diverse associazioni che con i vari eventi, spettacoli e quant’altro animano l’estate per chi resta in città. La nostra amministrazione patrocinerà e incoraggerà sempre questo tipo di cose. Dal vostro sindaco, un augurio per un sereno Ferragosto!

Luigi Sarnataro sindaco di Mugnano.













