Afghanistan, Kabul isolata e assediata dai talebani

I talebani sono a Kabul e controllano tutte le strade che portano alla città. La situazione è fuori controllo, con blackout continui. Sembra che il presidente afghano Ashraf Ghani abbia già lasciato il paese (la notizia non è confermata) e ormai è probabile che Kabul possa finire sotto il completo controllo dei talebani in poche ore. Nei quartieri diplomatici, segregati dal resto della città e molto protetti, sono in corso le operazioni di evacuazione del personale diplomatico e dei cittadini stranieri. Gli Stati Uniti hanno inviato altri 1.000 soldati per aiutare con le operazioni di evacuazione e di distruzione di documenti riservati. I voli con cui si sta scappando dalla città partono dall’aeroporto di Hamid Karzai, controllato dall’esercito turco. Sugli aerei militari sale il personale delle ambasciate, le famiglie dei diplomatici e i molti cittadini afghani che negli ultimi vent’anni hanno collaborato con eserciti e governi stranieri (come traduttori, per esempio): restando in città rischierebbero rappresaglie da parte dei talebani.













