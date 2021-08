Licola mare, revocata l’ordinanza di divieto di balneazione

184 Visite

Dopo vent’anni a Licola torna il mare pulito ed è per questo che da giorni il litorale flegreo-domitio è preso d’assalto dai bagnanti.

Lo scorso 29 luglio, infatti, il comune di Pozzuoli ha revocato l’ordinanza di divieto di balneazione per ben 953 metri di costa proprio nella zona di Licola.

“E’ una grande emozione e soddisfazione per Umberto Mercurio, presidente dell’ associazione «Licola mare pulito», che ormai da anni è impegnato nella riqualificazione del territorio, il quale afferma: «la qualità del mare è buona, lo ha certificato anche l’Arpac alcuni giorni fa con dei prelievi. Tutto questo sta attirando tantissima gente in questi giorni, – ma sottolinea che – questo non è un punto d’arrivo bensì è il momento di pensare al futuro, con progetti di sviluppo per questa striscia di costa lasciata nell’oblio per troppo tempo».













