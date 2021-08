Altri 800 sbarchi in pochi giorni: la Lamorgese sott’accusa

91 Visite

A distanza di poche ore due navi delle ong sono state autorizzate dal Viminale a sbarcare in Italia con il loro carico di migranti. Si tratta della Sea Watch3, arrivata nel porto di Trapani, e della Ocean Viking, che in queste ore attraccherà a Pozzallo, sempre in Sicilia. E riesplode la polemica politica tra la Lega e il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, accusata di essere inerte di fronte al moltiplicarsi degli arrivi. I fatti. Erano 257 i migranti a bordo della Sea Watch3, arrivata ieri mattina al porto di Trapani. Tra essi, anche 70 minori non accompagnati. Gli stranieri hanno lasciato l’imbarcazione dell’ong tedesca e sono stati sottoposti al tampone prima di essere trasbordati sulla nave quarantena, dove osserveranno il periodo di osservazione. In 13 sono risultati positivi al Covid.













