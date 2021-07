Villaricca, aggiornamenti al 5 luglio: 17.813 cittadini vaccinati con prima dose

229 Visite

Villaricca è in linea con la media nazionale di cittadini vaccinati e quando l’Asl comunica qualche contagio, pochissimi giorni ed arriva la buona notizia dell’immediata guarigione. La comunità respira. Merito della stagione estiva, merito dei comportamenti che abbiamo assunto in particolare durante la seconda ondata e un importante riconoscimento va all’avanzata del Piano vaccini e soprattutto all’apertura dell’hub vaccinale in via Napoli. Ad oggi contiamo 17mila 813 prime dosi somministrate per un totale di vaccini già effettuati, tra prima e seconda dose, pari a 26mila 074 su 30mila 792 residenti nella nostra città. Scrivo queste notizie non solo per informare la comunità ma anche per ringraziare, ancora una volta, il personale medico e sanitario che lavora in trincea nelle strutture preposte dedicate ai vaccini. Un grazie ai cittadini che stanno collaborando ormai da un anno nonostante i disagi iniziali dovuti a circostanze emergenziali nelle quali, ovviamente, anche l’Asl è stata costretta ad operare. Oggi tiriamo un sospiro di sollievo e guardiano al futuro con grande ottimismo. Grazie a tutti, ovviamente l’amministrazione monitora quotidianamente la situazione e, come sempre, resta pronta ad intervenire laddove si dovesse manifestare la necessità. Maria Rosaria il sindaco.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS