Marito apre il fuoco contro l’ex moglie a Pompei, finisce in carcere

All’esito delle indagini condotte dalla compagnia di Torre Annunziata e dalla Stazione di Pompei, è stato arrestato il 31enne marito della vittima per maltrattamenti in famiglia e violenza privata. La vittima ha riferito di diversi pregressi episodi di violenza, mai denunciati. Si è appurato inoltre che l’uomo ha esploso 5 colpi di pistola a salve all’interno del ristorante ove lavorava da pochi giorni la vittima. Eseguite una serie di perquisizioni a suo carico, è stata rinvenuta l’arma utilizzata e un’altra pistola replica priva di tappo rosso. Contestualmente sono state deferite a p.l. la sorella e la madre dell’uomo, che avevano rivolto minacce al datore di lavoro della vittima. L’arrestato è stato tradotto al carcere di Poggioreale.

La dinamica dei fatti: Quest’oggi un uomo, probabilmente per intimidire la moglie dalla quale si sta separando, ha esploso due colpi di pistola a salve all’interno di un ristorante dove lavora la donna. Il ristorante è in Via Plinio, a due passi dall’ingresso “porta Marina Inferiore” del parco archeologico di Pompei. nessun ferito, nessun danno. I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata stanno indagando per rintracciare l’uomo e definire le sue eventuali responsabilità.













