Marano, processo voto di scambio regionali 2015. La sentenza slitta a settembre. A giudizio numerosi politici e dipendenti comunali

Slitta a settembre la sentenza del processo sul voto di scambio che vede coinvolti numerosi ex amministratori e dipendenti comunali di Marano, nonché Luigi, Aniello, Raffaele e Armando Cesaro. Tutti rinviati a giudizio per fatti relativi alle elezioni regionali del 2015.

Il pm Patrizia Dongiacomo, in forza alla procura Napoli nord, ha dato forfait stamani e non è stata sostituita da un altro pubblico ministero. Il giudice Nigro ha disposto pertanto lo slittamento della sentenza. Di recente il Senato ha autorizzato l’utilizzo di 7 delle 23 intercettazioni relative alla figura di Luigi Cesaro. Il contenuto di quelle intercettazioni potrebbe essere consegnato in extremis dalla pubblica accusa? Vedremo.













