Quarto, le dichiarazioni di Capuozzo sul nuovo Piano Urbanistico Comunale

Il nuovo PUC deve essere redatto assieme alla cittadinanza attiva e non solo nelle stanze chiuse dell’attuale giunta.



Alla fine, la nostra mozione è stata approvata, all’unanimità. Alla semplice richiesta di far partecipare le associazioni di categoria e i comitati cittadini alle attività del PUC , abbiamo notato non poca agitazione da parte del sindaco.Alla fine, la nostra mozione è stata approvata, all’unanimità.

Siamo riusciti ad ottenere, che il nuovo Piano Urbanistico Comunale venga redatto assieme alla cittadinanza attiva e non solo nelle stanze chiuse dell’attuale giunta.

Il futuro urbanistico della nostra città, è per tutti e non per pochi non eletti.

Questo è solo un piccolo stralcio dell’ultimo consiglio comunale.