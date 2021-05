Marano, si toglie la vita nell’area Pip di via Migliaccio: è l’assicuratore Michele Martino

1.822 Visite

Si è tolo la vita nei pressi dell’area Pip di Marano in via Migliaccio. L’uomo si è sparato un colpo di pistola alla tempia all’interno della propria auto. I fatti si sono verificati poco fa. Ad allertare i carabinieri della locale Compagnia, ora sul posto, alcuni residenti. La vittima è Michele Martino, di 40 anni, assicuratore, padre di due figli, residente a Villaricca e figlio di un ex vigile urbano in pensione.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS